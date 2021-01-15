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Названа официальная причина смерти Бориса Грачевского

Виктория Ивашечкина
11:45 15.01.2021
Худрук киножурнала «Ералаш» умер на 72-м году жизни в четверг, 14 января.
Названа официальная причина смерти Бориса Грачевского
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин сообщил, что официальной причиной смерти худрука киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского стали осложнения, вызванные коронавирусом.

«Да, Борис Грачевский скончался от коронавирусной инфекции», - подчеркнул он, передает Агентство городских новостей «Москва».

По словам Горина, информации о месте, дате прощания и похорон у него пока нет.


Напомним, Борис Грачевский скончался в четверг, 14 января, на 72-м году жизни. В конце декабря режиссер заразился коронавирусом. Изначально Грачевский проходил лечение в домашних условиях, однако затем был госпитализирован.

Седьмого января его подключили к аппарату ИВЛ, поскольку дышать самостоятельно режиссеру практически не удавалось. Тогда его впервые ввели в состояние искусственной комы.

Спустя несколько дней состояние Грачевского резко ухудшилось, его перевели в реанимацию. После этого он был вновь погружен в состояние медикаментозного сна.

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