Названа официальная причина смерти Бориса Грачевского
Председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин сообщил, что официальной причиной смерти худрука киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского стали осложнения, вызванные коронавирусом.
«Да, Борис Грачевский скончался от коронавирусной инфекции», - подчеркнул он, передает Агентство городских новостей «Москва».
По словам Горина, информации о месте, дате прощания и похорон у него пока нет.
Напомним, Борис Грачевский скончался в четверг, 14 января, на 72-м году жизни. В конце декабря режиссер заразился коронавирусом. Изначально Грачевский проходил лечение в домашних условиях, однако затем был госпитализирован.
Седьмого января его подключили к аппарату ИВЛ, поскольку дышать самостоятельно режиссеру практически не удавалось. Тогда его впервые ввели в состояние искусственной комы.
Спустя несколько дней состояние Грачевского резко ухудшилось, его перевели в реанимацию. После этого он был вновь погружен в состояние медикаментозного сна.