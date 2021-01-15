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Дело Михаила Круга помогло раскрыть еще четыре убийства

Анна Касаткина
11:44 15.01.2021
Трое из убитых были предпринимателями, четвертый – криминальным авторитетом.
Дело Михаила Круга помогло раскрыть еще четыре убийства
© Фото: mihailkrug1962, Facebook
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Четыре заказных убийства, совершенных бандой «Тверские волки», удалось раскрыть при расследовании дела шансонье Михаила Круга. Об этом рассказала заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тверской области Алена Дубасова.

«Расследуя данное уголовное дело, мы раскрыли еще четыре убийства, совершенных в Твери и Тверской области в 2000-х годах», - сообщила она.

Трое из убитых были предпринимателями, четвертый - местным криминальным авторитетом, представителем на тот момент чеченской диаспоры в Твери, уточнила Дубасова в интервью РИА Новости. По ее словам, обвиняемые по этим делам члены банды Александр Агеев, Александр Осипов (младший), Дмитрий Баскаков и трое заказчиков сейчас знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено в прокуратуру. Агеев, Осипов и Баскаков полностью признали свою вину, один из заказчиков - частично, двое других свою причастность отрицают.

В раскрытии этих преступлений помогли друзья убийцы Круга Дмитрия Веселова, которые дали показания, добавила собеседница агентства.
Имя убийцы Михаила Круга СКР назвал в 2019 году. Подробности преступления раскрыли специально этапированные из колоний Агеев и Осипов. Агеев признался, что участвовал в нападении на дом исполнителя, при этом уточнив, что убийство Круга не планировалось. Певец, по его словам, появился перед злоумышленниками внезапно, из-за чего Веселов два раза выстрелил в него из пистолета ТТ.

Самого убийцу менее чем через год, в марте 2003-го, застрелил Осипов, который был поклонником творчества Круга. Из-за смерти подозреваемого дело об убийстве шансонье было прекращено следствием.

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