Путин поздравил Следственный комитет РФ с десятилетним юбилеем

Владимир Путин поздравил сотрудников Следственного комитета России с десятилетием образования ведомства в качестве самостоятельного госоргана. Российский президент отметил, что абсолютное большинство следователей обладают кристальной честностью и порядочностью.

«Уважаемые товарищи, поздравляю вас с десятилетием образования Следственного Комитета России как самостоятельного федерального государственного органа, наделенного широкими полномочиями в сфере уголовного судопроизводства, в целом в обеспечении законности и правопорядка», - сказал Владимир Путин в своем поздравлении.

Президент добавил, что независимый статус ведомства позволил вывести работу следственных органов на новый качественный уровень, создать условия для более эффективной борьбы с коррупцией, преступлениями террористического и экстремистского характера, другими тяжкими и опасными для общества нарушениями закона. Также глава государства особо отметил работу следователей по пресечению любых попыток реабилитации нацизма.

Владимир Путин подчеркнул, что сегодня каждый следователь ведет ответственную, сложную работу, имеющую огромную значимость для государства и граждан.

«В ней важны настойчивость и принципиальность, кристальная честность и личная порядочность и, конечно, самое строгое соблюдение законов. Знаю, что абсолютное большинство следователей проявляют именно такие лучшие профессиональные и человеческие качества, добросовестно и четко выполняют свой служебный долг, обеспечивают полноту и объективность предварительного расследования, что гарантирует справедливость приговора, а значит и доверие, уважение людей к правоохранительной и судебной системе в целом», - сказал Владимир Путин.

В своем поздравлении президент РФ призвал сотрудников следственных органов уделять самое серьезное внимание не только выявлению, но и профилактике правонарушений, оперативно реагировать на тенденции изменения криминогенной обстановки, на новые угрозы, связанные, в том числе, с киберпреступностью.