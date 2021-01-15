Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин поздравил Следственный комитет РФ с десятилетним юбилеем

Тамара Астапенкова
01:13 15.01.2021
Президент России отметил кристальную честность и порядочность следователей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru
Читайте нас на:

Владимир Путин поздравил сотрудников Следственного комитета России с десятилетием образования ведомства в качестве самостоятельного госоргана. Российский президент отметил, что абсолютное большинство следователей обладают кристальной честностью и порядочностью.

«Уважаемые товарищи, поздравляю вас с десятилетием образования Следственного Комитета России как самостоятельного федерального государственного органа, наделенного широкими полномочиями в сфере уголовного судопроизводства, в целом в обеспечении законности и правопорядка», - сказал Владимир Путин в своем поздравлении.

Президент добавил, что независимый статус ведомства позволил вывести работу следственных органов на новый качественный уровень, создать условия для более эффективной борьбы с коррупцией, преступлениями террористического и экстремистского характера, другими тяжкими и опасными для общества нарушениями закона. Также глава государства особо отметил работу следователей по пресечению любых попыток реабилитации нацизма.

Владимир Путин подчеркнул, что сегодня каждый следователь ведет ответственную, сложную работу, имеющую огромную значимость для государства и граждан.

«В ней важны настойчивость и принципиальность, кристальная честность и личная порядочность и, конечно, самое строгое соблюдение законов. Знаю, что абсолютное большинство следователей проявляют именно такие лучшие профессиональные и человеческие качества, добросовестно и четко выполняют свой служебный долг, обеспечивают полноту и объективность предварительного расследования, что гарантирует справедливость приговора, а значит и доверие, уважение людей к правоохранительной и судебной системе в целом», - сказал Владимир Путин.

В своем поздравлении президент РФ призвал сотрудников следственных органов уделять самое серьезное внимание не только выявлению, но и профилактике правонарушений, оперативно реагировать на тенденции изменения криминогенной обстановки, на новые угрозы, связанные, в том числе, с киберпреступностью.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:15 Эксклюзив
Видео
«Он мне открыл мир кино»: воспитанник «Ералаша» поделился воспоминаниями о Грачевском
22:48 В стране и мире
Пентагон запретил инвесторам из США сотрудничать с девятью компаниями из КНР
22:40 В стране и мире
Twitter объяснил блокировку аккаунта вакцины «Спутник V»
22:58 В стране и мире
Умер Борис Грачевский
20:59 В стране и мире
В РФПИ сообщили о блокировке аккаунта вакцины «Спутник V» в Twitter
Популярное
Популярное
Свет Земли: российский космонавт показал северное сияние из иллюминатора МКС
Видео
Задержание владельца кафе с шаурмой «от Сталина» попало на видео
Видео
Два солнечных пятна в три раза больше Земли попали на видео
Видео
Пьяный водитель «прокатил» полицейского на капоте в Биробиджане
Названа привычка, отказ от которой способен предотвратить онкологию
Астрономы обнаружили новую суперземлю в два раза старше нашей планеты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.