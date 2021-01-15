В Москву поставили почти десять миллионов использованных перчаток

В Москве было возбуждено уголовное дело после того, как в город поставили 9,9 миллиона ранее использованных одноразовых перчаток. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, между российской компанией и некой зарубежной фирмой был заключен контракт на поставку в РФ одноразовых виниловых перчаток.

«На основании таможенных деклараций одноразовые перчатки поставлены в количестве более 9,9 миллиона штук для их дальнейшей реализации. В последующем установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении», - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, было подчеркнуто, что в данный момент в РФ действуют ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, поэтому предоставление ранее использованных средств индивидуальной защиты является грубым нарушением, способным спровоцировать массовое заболевание.