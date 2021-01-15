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Врач назвала опасную для здоровья привычку на удаленке

Светлана Иванова
11:20 15.01.2021
Речь идет о привычке работать лежа в кровати.
Врач назвала опасную для здоровья привычку на удаленке
© Фото: Muhammad Umer Idrisi, Pixabay
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Психологи не советуют работать лежа в кровати в период удаленки. Такая привычка может стать причиной появления головных болей и эмоционального выгорания, предупредила руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Ермолаева.

Как объяснила эксперт агентству городских новостей «Москва», из-за работы лежа в кровати у человека стирается граница между рабочим пространством и пространством для отдыха, что влечет за собой возникновение навязчивых мыслей и высокого уровня стресса.

«Человек, засыпавший в кровати после работы, проснувшийся и продолживший работать, будет определенно испытывать более высокий уровень стресса, что, в свою очередь, обязательно приведет к эмоциональному выгоранию», - сказала Ермолаева.

Кроме того, неестественная «рабочая» поза приводит к зажатым позвоночнику и мышцам, что вместе с недостатком двигательной активности чревато развитием головных болей, отметила психолог.

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