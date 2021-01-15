Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Роспотребнадзор обнаружил почти 1,5 тысячи мутаций COVID-19 в России

Виктория Ивашечкина
11:11 15.01.2021
По словам главы ведомства, оснований говорить о полном прекращении циркуляции коронавируса нет, он станет сезонным.
Роспотребнадзор обнаружил почти 1,5 тысячи мутаций COVID-19 в России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса было обнаружено в России.

«Это важная тема, мы ей занимаемся, конечно. На сегодняшний день мы нашли уже почти 1,5 тысячи мутаций», - подчеркнула глава ведомства в рамках Гайдаровского форума.

По ее словам, оснований говорить о полном прекращении циркуляции коронавируса нет, он станет сезонным. Также Попова сообщила, что на данный момент понимание эпидемического процесса есть, но назвать дату завершения пандемии коронавируса пока невозможно, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, Россия очень уверенно преодолела период пандемии в 2020 году. Подъемы заболеваемости COVID-19 были быстро локализованы.

Ранее Анна Попова заявила о снижении числа заболевших коронавирусом за первую декаду 2021 года на 12%. При этом она отметила, что говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.