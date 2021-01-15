Роспотребнадзор обнаружил почти 1,5 тысячи мутаций COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса было обнаружено в России.

«Это важная тема, мы ей занимаемся, конечно. На сегодняшний день мы нашли уже почти 1,5 тысячи мутаций», - подчеркнула глава ведомства в рамках Гайдаровского форума.

По ее словам, оснований говорить о полном прекращении циркуляции коронавируса нет, он станет сезонным. Также Попова сообщила, что на данный момент понимание эпидемического процесса есть, но назвать дату завершения пандемии коронавируса пока невозможно, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, Россия очень уверенно преодолела период пандемии в 2020 году. Подъемы заболеваемости COVID-19 были быстро локализованы.

Ранее Анна Попова заявила о снижении числа заболевших коронавирусом за первую декаду 2021 года на 12%. При этом она отметила, что говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано.