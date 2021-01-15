Трамп заявил, что всегда будет стремиться остановить бесконечные войны США

Дональд Трамп всегда будет стремиться к тому, чтобы остановить бесконечные войны США. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Белого дома.

«Присутствие вооруженных сил США в Афганистане находится на минимальном уровне за 19 лет. Точно так же Ирак и Сирия в низшей точке за многие годы. Я всегда буду стремиться остановить бесконечные войны», - отметил действующий президент США.

Также, по словам главы Белого дома, для него является честью восстановить вооруженные силы страны.

«Инвестировано 2,5 триллиона долларов, в том числе в красивое новое оборудование - все сделано в США», - подчеркнул американский лидер.

Ранее в США назвали официальную дату вывода войск из Афганистана и Ирака. В Пентагоне заявили, что это произойдет 15 января 2021 года.