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Трамп заявил, что всегда будет стремиться остановить бесконечные войны США

Иван Линдеманн
01:11 15.01.2021
Также, по словам главы Белого дома, для него является честью восстановить вооруженные силы страны.
Трамп заявил, что всегда будет стремиться остановить бесконечные войны США
© Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP globallookpress
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Дональд Трамп всегда будет стремиться к тому, чтобы остановить бесконечные войны США. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Белого дома.

«Присутствие вооруженных сил США в Афганистане находится на минимальном уровне за 19 лет. Точно так же Ирак и Сирия в низшей точке за многие годы. Я всегда буду стремиться остановить бесконечные войны», - отметил действующий президент США.

Также, по словам главы Белого дома, для него является честью восстановить вооруженные силы страны.

«Инвестировано 2,5 триллиона долларов, в том числе в красивое новое оборудование - все сделано в США», - подчеркнул американский лидер.

Ранее в США назвали официальную дату вывода войск из Афганистана и Ирака. В Пентагоне заявили, что это произойдет 15 января 2021 года.

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