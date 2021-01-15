Умер актер из сериала «Санта-Барбара»

Американский актер Питер Марк Ричман ушел из жизни в возрасте 93 лет. Об этом сообщает The Wollywood Reporter. Как сообщается, он скончался в своем доме в Вудленд-Хиллз.

Актер обрел известность благодаря ролям в таких фильмах, как «Черная орхидея», «Голый пистолет» и многих других. Кроме того, он снялся в сериалах «Санта-Барбара», «Династия», «Беверли-Хиллз 90210» и «Звездный путь».