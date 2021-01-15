Число обратившихся к врачам с отравлением в Буйнакске возросло до 196

Число обратившихся к врачам с отравлением в дагестанском Буйнакске возросло до 196 человек, из 96 госпитализированных - 73 ребенка. Об этом сообщили в мэрии города.

«Всего с самого начала инцидента за помощью обратились 196 человек, из них 165 детей. Выписались 68 человек, все дети. На данный момент лежат в больницах Буйнакска 96 человек, из них 73 ребенка», - заявил собеседник ТАСС.

Ранее в администрации города сообщили, что коечных мест в городе хватает, а все требующиеся лекарственные препараты есть в наличии в полном объеме.

Накануне в управлении Роспотребнадзора по Дагестану рассказали о результатах исследования водопроводной воды в Буйнакске: в ней обнаружили ДНК возбудителя дизентерии. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».