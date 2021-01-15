В стране и мире Взорвавшийся над Иркутском метеорит попал на видео Анна Касаткина Болид полностью сгорел на высоте около 25 километров. © Видео: ДТП 38RUS Иркутск vk © Фото: ДТП 38RUS Иркутск vk Читайте нас на: В Иркутске и его окрестностях утром 15 января наблюдали падение болида. Видеозаписями с небесным объектом поделились пользователи социальных сетей. По словам директора астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергея Язева, метеорит по размеру был не больше куриного яйца. «Он летел сравнительно медленно и полностью сгорел на высоте примерно 25 километров», - сказал собеседник РИА Новости. Язев отметил, что явление это нередкое - оно доказывает, что Земля надежно защищена атмосферой от «космических пришельцев». Ранее на видео попал крупный метеорит, взорвавшийся в небе над Камчаткой. Его диаметр оценили примерно в десять метров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика