Взорвавшийся над Иркутском метеорит попал на видео
Болид полностью сгорел на высоте около 25 километров.
© Видео: ДТП 38RUS Иркутск vk © Фото: ДТП 38RUS Иркутск vk
В Иркутске и его окрестностях утром 15 января наблюдали падение болида. Видеозаписями с небесным объектом поделились пользователи социальных сетей.
По словам директора астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергея Язева, метеорит по размеру был не больше куриного яйца.
«Он летел сравнительно медленно и полностью сгорел на высоте примерно 25 километров», - сказал собеседник РИА Новости.
Язев отметил, что явление это нередкое - оно доказывает, что Земля надежно защищена атмосферой от «космических пришельцев».
Ранее на видео попал крупный метеорит, взорвавшийся в небе над Камчаткой. Его диаметр оценили примерно в десять метров.