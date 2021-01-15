«Очень жалко Борю»: Ярмольник рассказал, каким был Грачевский в жизни

Леонид Ярмольник и Борис Грачевский дружили и сотрудничали, строили планы после окончания пандемии коронавируса. Узнав о смерти режиссера, актер признался телеканалу «Звезда», что Грачевский никогда не производил впечатление человека, о котором надо заботиться.

«Дружили и сотрудничали. И даже планы у нас какие-то были. Ждали, когда закончится эта пандемия. Были планы с “Ералашами”. Все это ужасно. Ничего кроме соболезнования самым близким, в том числе и мне, потому что мне очень жалко Борю. Это страшно, это какая-то чума XXI века», - рассказал Леонид Ярмольник.

Актер рассказал, что Борис Грачевский всегда был полон жизни, заботился обо всех.

«У меня такое ощущение, что мы все попали в какое-то средневековье. Это ужасно грустно. Ужасно жалко Борьку, в нем столько жизни было... Недавно ребенок у него родился… Какой-то кошмарный парадокс. В нем было столько здоровья, столько жизни. Он никогда не производил впечатление человека, о котором надо заботиться. Он обо всех заботился. Какое-то страшное время», - рассказал Ярмольник.

О смерти Бориса Грачевского стало известно поздно вечером в четверг. Трагическую новость сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская. Режиссер с конца декабря находился в тяжелом состоянии в больнице, куда был госпитализирован из-за коронавируса.