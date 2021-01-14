Пьяный водитель «прокатил» полицейского на капоте в Биробиджане

В Биробиджане лихач около часа пытался уйти от полицейской погони. Инцидент произошел в четверг, 14 января. Стражи порядка хотели остановить иномарку, однако водитель их требования проигнорировал и попытался скрыться от полицейских.

Чтобы остановить нарушителя, сразу три экипажа полиции перекрыли водителю белого авто дорогу. Когда полицейские окружили машину, гонщик снова нажал на педаль газа и пошел на таран. Один из полицейских запрыгнул на капот, чтобы не попасть под колеса, а другие пытались открыть двери машины и вытащить водителя.

В итоге сотрудники ГАИ открыли огонь по колесам и задержали нарушителя. Мужчину, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, доставили в отделение, где выяснилось, что в декабре 2020 года его уже лишили прав за вождение в нетрезвом виде.

По данным местных СМИ, лихачом оказался мужчина 1984 года рождения, неоднократно судимый по различным тяжким составам преступлений. Сейчас в отношении водителя рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

В результате инцидента пострадал один полицейский, получив травму руки.