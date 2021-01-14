Названа привычка, отказ от которой способен предотвратить онкологию

Правильный образ жизни позволяет не допустить развития онкологического заболевания. По словам медиков, одним из распространенных видов онкологии является рак горла. И курение является наиболее частой причиной его развития.

Так, имеет значение стаж и количество выкуриваемых в день сигарет. По мнению медиков, если у человека есть привычка и курить, и жевать табак, то риск развития заболевания вырастает в 3-4 раза, передает aif.ru.

Онкологии нередко предшествуют предраковые изменения, которые часто игнорируются. Однако, как считают специалисты, можно своевременно отказаться от курения, чтобы дисплазия обратилась вспять.

Отмечается, что патологию со стороны горла можно распознать по характерным признакам. Среди них: осиплость голоса, першение, дискомфорт или ощущение инородного тела, кашель. Данные признаки могут указывать на развитие злокачественного процесса в организме.

Ранее британские врачи перечислили проблемы со ртом, которые указывают на рак. При появлении шишек и опухолей на голове и шее, припухлостей и шишек на небе и щеках необходимо обратиться ко врачу.