Город-«красная зона»: что происходит в Вашингтоне на фоне импичмента Трампа и предстоящей инаугурации Байдена

В эти дни все мировое внимание приковано к Вашингтону – палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Поводом стали беспорядки в Капитолии – демократы утверждают, что президент, проигравший выборы, подстрекал людей к мятежу.

По периметру Капитолия буквально несколько часов назад возвели новый высокий забор, так как предыдущие кордоны прорвали сторонники Демократической партии и участники движения BLM с требованием немедленного импичмента Трампа. Здание охраняют вооруженные военные, так как американские аналитики сходятся в том, что новые протесты неизбежны. Вашингтон в ожидании замер и буквально превратился в город-забор – повсюду на онлайн-картах «красные зоны», в которых ограничено движение.

Дональд Трамп отныне – абсолютный рекордсмен среди всех президентов США минимум в двух дисциплинах: он единственный, кому дважды объявили импичмент, и кроме того, сделали это в рекордно короткий срок. Всего семь часов на дебаты в конгрессе, еще час на голосование – и снова вотум недоверия вынесен. Для сравнения: три предыдущих процесса длились 83, 37 и 21 день. Пока еще действующий президент обвинен в подстрекательстве к мятежу. А именно – к штурму здания этого самого конгресса.

«Мы знаем, что президент Соединенных Штатов спровоцировал это восстание, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти. Он представляет явную и реальную опасность для нации, которую мы все любим», – сказала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

В итоге – 232 голоса «за» и 197 – «против». Отставку президента, который и без того должен сложить полномочия через неделю, поддержали сразу 10 его однопартийцев из Республиканской партии – это даже больше, чем в знаменитом процессе Билла Клинтона, хотя тот солгал под присягой, давая показания о сексуальном скандале в Овальном кабинете. По мнению демократов, отказ Трампа признать поражение на выборах и привел к атаке его сторонников на конгресс. Трампа заблокировала социальная сеть Twitter, теперь он тщательно подбирает слова и обращается к сторонникам через аккаунт Белого Дома. Об импичменте не упоминает.

«Я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Насилию и вандализму не может быть никакого места в нашей стране, в нашем движении. Сделать Америку вновь великой всегда означает защиту верховенства права, поддержку мужчин и женщин из правоохранительных служб, отстаивание наших самых священных традиций и ценностей. Насилие мятежников идет вразрез со всем, во что я верю, за что выступает наше движение», – говорится в заявлении.

Если неделю назад сторонники Трампа штурмом взяли здание Капитолия, то сегодня уже активисты от демократов окружили американский парламент. И в своих выражениях они не стеснялись.

На этот раз власти основательно подготовились к возможным беспорядкам: здание обнесли забором, в район стянули спецтехнику. А в сам Капитолий согнали 15 тысяч силовиков. Расположившиеся на полу нацгвардейцы – беспрецедентная мера безопасности. Такого Капитолий не видел со времен Гражданской войны.

На центральной политической улице Америки Пенсильвания-авеню в Вашингтоне все по-разному готовятся к предстоящей инаугурации президента США. И если журналисты пытаются поближе подобраться к зданию Капитолия, то владельцы баров, ресторанов и кафе заколачивают окна и витрины своих заведений. И не только они – сотрудники центрального вашингтонского офиса NBC News тоже строят деревянную изгородь. Во время недавнего штурма Капитолия досталось не только военным, но и журналистам.

Накануне голосования по импичменту появилась новое видео прямо из коридоров Капитолия. Оно якобы доказывает, что тот штурм – не стихийная акция, а вполне спланированная операция.

Американский экономист, политический обозреватель, бывший помощник по экономической политике в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс говорит, что для офиса Трамп уже практически не занимает должность главы государства, и объявлять ему импичмент не имеет смысла.

«Для офиса Трамп уже удален, за исключением выборов. Трампа уже сняли с должности. Объявить импичмент человеку, который уже снят с должности – не имеет никакого смысла», – отметил он.

Лидеры Республиканской партии конгресса, прежде всего, пытаются «перестать раскачивать лодку», чтобы всем вместе не пойти ко дну. Но их не слышат.

«Голосование за импичмент еще больше расколет нашу нацию. Большинство американцев не хотят ни бездействия, ни возмездия, они хотят прочного двухпартийного правосудия. Этот путь все еще доступен, но мы идем сегодня не этой дорогой. Это не значит, что президент не несет ответственности за нападение на конгресс. Но только объединившись, мы сможем обеспечить мир и процветание, в которых отчаянно нуждается наша страна. Разделенные мы падем», – пояснил лидер республиканского меньшинства Администрации президента Кевин Маккарти.

До 20 января Дональд Трамп остается действующим президентом США. Отстранить его от должности до этого вряд ли получится. Принятие резолюции палатой – лишь первый шаг процесса. Далее ее направят на рассмотрение в сенат конгресса, который в отпуске до 19 января. Но нынешний политический сезон уже доказал – в американской политике нет ничего невозможного.