Собянин назвал условие для дальнейшего смягчения мер по коронавирусу в Москве

Власти Москвы рассмотрят дальнейшее смягчение мер по коронавирусу, если стабилизация ситуации с заболеваемостью в столице останется устойчивой через неделю. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию к стабилизации обстановки., отметил он.

«Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений», – пояснил Собянин в своем блоге.

Он также заявил, что с 18 января возобновится обычный режим обучения в московских школах. Вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы пока останутся в режиме дистанционного обучения или будут находиться на каникулах.