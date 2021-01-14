Собянин заявил о возвращении к обычному режиму обучения в московских школах с 18 января

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с понедельника, 18 января, московские школьники приступят к занятиям в обычном режиме. При этом транспортные карты учащихся будут разблокированы.

Также, по словам мэра столицы, остальные ограничения продлеваются до четверга, 21 января.

«Городские вузы и колледжи, учреждения допобразования будут работать в дистанционном режиме или находиться на каникулах», - подчеркнул Собянин в своем блоге.

Мэр также отметил, что сейчас эпидобстановка в городе остается неопределенной. Несмотря на остановку роста заболеваемости и набирающую темп вакцинацию, снижения уровня госпитализаций не произошло.

Ранее сообщалось, что власти Москвы увеличили количество пунктов вакцинации от COVID-19. С 14 января открылись шесть мобильных пунктов вакцинации от коронавируса для сотрудников столичного транспорта.