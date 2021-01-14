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ВОЗ предрекла еще более тяжелый год пандемии

Анна Касаткина
08:30 14.01.2021
Заболеваемость COVID-19 в мире достигла своего пика, заявили в организации.
ВОЗ предрекла еще более тяжелый год пандемии
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Второй год пандемии коронавируса может оказаться еще тяжелее первого. Об этом предупредил глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По его словам, последние данные свидетельствуют о том, что заболеваемость COVID-19 в мире достигла своего пика. За предыдущие семь дней было выявлено пять миллионов новых случаев инфекции, скончались 85 тысяч человек.

«Мы вступаем во второй год (пандемии – прим. ред.), и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения», – сказал Райан.

Больше всего заболевших – в Северной и Южной Америке, свыше трети инфицированных выявлено в Европе. Наблюдается рост заболеваемости в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье, передает ТАСС.

В Северном полушарии, уточнил Райан, установился пандемический «идеальный шторм». Заболеваемости поспособствовало усиление передачи инфекции из-за скопления людей в помещениях в холодную погоду. Кроме того, распространению инфекции способствуют новые штаммы, сказал специалист.

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