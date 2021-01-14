ВОЗ предрекла еще более тяжелый год пандемии

Второй год пандемии коронавируса может оказаться еще тяжелее первого. Об этом предупредил глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По его словам, последние данные свидетельствуют о том, что заболеваемость COVID-19 в мире достигла своего пика. За предыдущие семь дней было выявлено пять миллионов новых случаев инфекции, скончались 85 тысяч человек.

«Мы вступаем во второй год (пандемии – прим. ред.), и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения», – сказал Райан.

Больше всего заболевших – в Северной и Южной Америке, свыше трети инфицированных выявлено в Европе. Наблюдается рост заболеваемости в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье, передает ТАСС.

В Северном полушарии, уточнил Райан, установился пандемический «идеальный шторм». Заболеваемости поспособствовало усиление передачи инфекции из-за скопления людей в помещениях в холодную погоду. Кроме того, распространению инфекции способствуют новые штаммы, сказал специалист.