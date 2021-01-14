Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения COVID-19

В китайский город Ухань прибыли для расследования происхождения COVID-19 эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что самолет авиакомпании Scoot из Сингапура приземлился в международном аэропорту Уханя в 11:05 по местному времени (06:05 мск).

При этом прибывшим нужно пройти двухнедельный карантин. В это время они будут вести консультации с китайскими специалистами по видеосвязи, передает ТАСС.

В состав группы экспертов входят представители Японии, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании. От РФ в группе представлен замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.