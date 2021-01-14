Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения COVID-19
Прибывшим необходимо пройти двухнедельный карантин, во время которого они будут вести консультации с китайскими коллегами по видеосвязи.
© Фото: Chokniti Khongchum, Pixabay
В китайский город Ухань прибыли для расследования происхождения COVID-19 эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что самолет авиакомпании Scoot из Сингапура приземлился в международном аэропорту Уханя в 11:05 по местному времени (06:05 мск).
При этом прибывшим нужно пройти двухнедельный карантин. В это время они будут вести консультации с китайскими специалистами по видеосвязи, передает ТАСС.
В состав группы экспертов входят представители Японии, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании. От РФ в группе представлен замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.