В стране и мире На московских дорогах образовались снежные заносы и гололедица Виктория Ивашечкина Специалисты рекомендовали москвичам по возможности пользоваться городским транспортом. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Дептранс Москвы сообщил, что снежные заносы и гололедица образовались на столичных дорогах из-за сильного снегопада в четверг, 14 января. «Просим водителей во время движения соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты», - говорится в сообщении в соцсетях дептранса. Специалисты рекомендовали по возможности пользоваться городским транспортом, чтобы коммунальные службы быстрее смогли расчистить дороги и устранить последствия сильного снегопада. Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Елена Волосюк, что В Москву и Московскую область в предстоящие выходные придут сильные морозы. При этом в четверг вечером, по словам метеоролога, снегопады начнут ослабевать, и уже в пятницу, несмотря на то что время от времени будет сыпать небольшой снег, значительного выпадения осадков происходить не будет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика