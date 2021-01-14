В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли спиртным

Минпромторг России поддержал инициативу первого замглавы общественной палаты Ленобласти Владимира Петрова. Он предложил легализовать дистанционную торговлю алкоголем.

«Несмотря на законодательные ограничения в сети интернет существует постоянный спрос, который на сегодняшний день удовлетворяет нелегальный рынок», - сказано в сообщении министерства, передает РИА Новости.

В Минпромторге также отметили, что нормативно-правовым регулированием в сфере производства и оборота алкоголя, в частности, занимается Министерство финансов.

Минфин РФ с целью формирования легального алкогольного рынка внес на рассмотрение правительства поправки к закону о госрегулировании производства и оборота этилового спирта. Они предусматривают снятие запрета на дистанционную торговлю спиртным. Законопроект находится на рассмотрении в правительстве.