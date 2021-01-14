Самолет с неисправностью готовится к аварийной посадке в Пулково

Вылетевший из Домодедово в Салехард лайнер авиакомпании «Ямал» готовится к аварийной посадке в аэропорту Пулково. У самолета возникла техническая неисправность, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«У самолета возникла техническая неисправность сразу после вылета из Домодедово», – сообщил источник агентства.

Уточняется, что лайнер не стал садиться сразу из-за плохих погодных условий, было принято решение следовать до Санкт-Петербурга. В Пулково в связи с предстоящей аварийной посадкой самолета объявлена тревога.