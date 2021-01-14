Импичмент, обращение к нации и тысячи бойцов Нацгвардии: как в Вашингтоне готовятся к инаугурации Байдена

Сейчас все мировое внимание приковано к Вашингтону, где нижняя Палата представителей проголосовала за импичмент действующему президенту США Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве к беспорядкам в Капитолии.

С утра и до позднего вечера в американской столице продолжают возводить дополнительные ограждения вокруг Капитолия. И впервые со времен Гражданской войны в здании Конгресса разместились бойцы национальной гвардии. Ожидается, что в Вашингтон для усиления мер безопасности прибудет еще около 20 тысяч бойцов Нацгвардии.

Сам Трамп теперь может вещать только через официальный аккаунт Белого дома, поскольку все соцсети действующего президента заблокированы. На фоне протестов он опубликовал обращение к нации и призвал конфликтующие стороны к перемирию, осудив насилие. Трамп также отметил, что сейчас важно сосредоточиться на интересах всей страны. И распорядился, чтобы федеральные органы использовали все ресурсы для поддержания порядка.

После проголосовавшей за импичмент Палаты представителей тоже самое должен сделать Сенат. Однако по заявлением республиканцев, верхняя палата Конгресса досрочно не соберется, чтобы утвердить импичмент. И в этом случае Трамп доработает свой срок до конца, до 20 января, когда назначена инаугурация Джо Байдена. Однако, специалисты считают, что технически собрать досрочно Сенат возможно, который успеет проголосовать до 19 января.

К началу официальных мероприятий, которые назначены на 18, 19 и 20 января, в город будут стекаться как сторонники демократов, так и республиканцев, и многие опасаются, что это может привести к повторным столкновениям.