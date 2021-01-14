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Более 15 кораблей ВМФ РФ пройдут подготовку в Объединенном учебном центре в 2021 году

Виктория Ивашечкина
06:00 14.01.2021
Акцент в подготовке экипажей будет также направлен на эксплуатацию современных образцов техники.
Более 15 кораблей ВМФ РФ пройдут подготовку в Объединенном учебном центре в 2021 году
© Фото: Минобороны РФ
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Более 15 экипажей надводных кораблей, строящихся для Военно-морского флота РФ пройдут подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в текущем году.

«Свыше 15 экипажей надводных кораблей различных классов, строящихся для ВМФ России пройдут комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге в 2021 году», - подтвердил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания.

По его словам, «акцент в подготовке экипажей новых кораблей будет поставлен на приобретение устойчивых практических навыков личным составом, а также на эксплуатацию современных образцов техники и вооружения, которые имеют высокую степень автоматизации».

Отмечается, что с целью эффективности обучения экипажей кораблей, программы Объединенного учебного центра ВМФ постоянно совершенствуются синхронно с развитием научно-технического прогресса в отечественной кораблестроительной отрасли».

Напомним, ранее Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов сообщил, что Объединенный учебный центр Военно-морского флота в Санкт-Петербурге приступил к выполнению плана на 2021 год по обучению экипажей, строящихся для ВМФ боевых кораблей.

Уже в текущем месяце начнут подготовку экипажи кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Петр Ильичев» и «Георгий Курбатов», строящихся для ВМФ России на Средне-Невском Судостроительном заводе. Уточняется, что экипажи новых кораблей уже начали прибывать в Объединенный учебный центр.

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