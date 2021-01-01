СМИ: в Южно-Сахалинске неизвестный угрожал взорвать пассажирский автобус

В Южно-Сахалинске неизвестный мужчина угрожал взорвать автобус с пассажирами. Инцидент произошел днем 31 декабря, сообщает astv.ru со ссылкой на данные оперативных служб.

Уточняется, что автобус остановился в районе дома №106 на улице Сахалинской. На место прибыли сотрудники полиции, скорой помощи, спасатели и другие службы.

На момент происшествия в салоне находилось более 20 пассажиров и водитель – они были эвакуированы. У мужчины и в салоне автобуса не обнаружили опасных предметов. Злоумышленника доставили в городской отдел полиции для дальнейшего разбирательства.