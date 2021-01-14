Глава Twitter объяснил блокировку аккаунта Трампа

Глава социальной сети Twitter Джек Дорси объяснил решение остановить действие учетной записи действующего президента США Дональда Трампа. Аккаунты главы государства был удален навсегда после обвинений в «подстрекательстве к насилию».

Дорси подчеркнул, что не испытывает чувства гордости из-за блокировки записи Трампа, и признал, что это действие было «опасным», поскольку является следствием неспособности компании «способствовать здоровому общению». По его словам, решение было принято на основе «лучшей информации» относительно угроз физической безопасности, которой владела компания.

Вместе с тем руководитель социальной сети назвал блокировку аккаунта Трампа верным решением, однако подчеркнул, что необходимость принимать такие действия разделяют общественный диалог и создают опасный прецедент.

Американские онлайн-сервисы и соцсети начали блокировать учетные записи президента США и его сторонников после беспорядков в Капитолии, которые произошли 6 января, в день утверждения итогов голосования. Например, в Twitter объяснили, что страница Трампа была навсегда заблокирована в связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию».