Ученые в США выявили два новых штамма коронавируса

В США ученые из Университета Огайо сообщили об открытии двух новых штаммов коронавируса, один из которых похож на «британский», второй - с тремя мутациями. Об этом говорится в заявлении Университета.

«Новый вариант имеет в себе мутацию, похожую на “британский” штамм, но, вероятно, возник в штамме вируса, уже присутствующем в США», - приводит РИА Новости слова сообщения.

По словам ученых, второй штамм имеет три генетические мутации, которые ранее не встречались вместе в SARS-CoV-2. Вторая разновидность коронавируса выявлена в Колумбусе в конце декабря – начале января 2021 года. Предположительно, существующие во втором штамме мутации делают вирус более заразным. Насколько эти мутации могут повлиять на эффективность вакцин, пока не известно, говорится в заявлении.

Напомним, что в середине декабря в Великобритании выявили новый штамм SARS-CoV-2, который способен распространяться намного быстрее прежнего и, по предварительным оценкам, может быть гораздо заразней обычного.