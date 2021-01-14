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Ученые в США выявили два новых штамма коронавируса

Тамара Астапенкова
05:34 14.01.2021
По словам исследователей, один похож на «британский», второй -  с тремя мутациями.
Ученые в США выявили два новых штамма коронавируса
© Фото: Torsten Sukrow SULUPRESS.DE globallookpress
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В США ученые из Университета Огайо сообщили об открытии двух новых штаммов коронавируса, один из которых похож на «британский», второй -  с тремя мутациями. Об этом говорится в заявлении Университета.

«Новый вариант имеет в себе мутацию, похожую на “британский” штамм, но, вероятно, возник в штамме вируса, уже присутствующем в США», - приводит РИА Новости слова сообщения.

По словам ученых, второй штамм имеет три генетические мутации, которые ранее не встречались вместе в SARS-CoV-2. Вторая разновидность коронавируса выявлена в Колумбусе в конце декабря – начале января 2021 года. Предположительно, существующие во втором штамме мутации делают вирус более заразным. Насколько эти мутации могут повлиять на эффективность вакцин, пока не известно, говорится в заявлении.

Напомним, что в середине декабря в Великобритании выявили новый штамм SARS-CoV-2, который способен распространяться намного быстрее прежнего и, по предварительным оценкам, может быть гораздо заразней обычного.

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