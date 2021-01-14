Назван неожиданный признак приближающегося инфаркта

Одним из признаков приближающегося инфаркта является изжога. К такому выводу пришли специалисты из Гарвардской медицинской школы.

В исследовании, опубликованном в журнале Express, уточняется, что этот симптом характерен для так называемых «тихих» сердечных приступов, то есть тех, что проходят незамеченными для пациента.

Врачи отмечают, что перед инфарктом у человека может возникать острое чувство жжения в груди. При появлении данного симптома ученые рекомендуют немедленно обратиться к специалисту.

Также исследователи напомнили об основном признаке сердечного приступа - сильная боль в грудной клетке и чувство ее сдавленности.