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Ученые подтвердили, что 2021 год будет короче из-за ускорения вращения Земли

Тамара Астапенкова
04:13 14.01.2021
Во Всероссийском НИИ физико-технических и радиотехнических измерений заявили, что это пока предварительный прогноз.
Ученые подтвердили, что 2021 год будет короче из-за ускорения вращения Земли
© Фото: pixabay
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Наступивший 2021 год по предварительному прогнозу будет короче 2020-го в связи с ускорением вращения Земли. Об этом сообщили во Всероссийском НИИ физико-технических и радиотехнических измерений, в котором есть государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли.

Ранее появилась информация, что в настоящее время Земля вращается в самом быстром темпе за последние 50 лет. В течение десятилетий нашей планете требовалось немногим больше 24 часов, чтобы завершить вращение. Но с 2020 года сложилась другая ситуация.

«По предварительному прогнозу – да, короче, но лишь при условии сохранения нынешних показателей ускорения вращения Земли», - сказали РИА Новости в институте.

Ранее сообщалось, что 19 июля 2020 года был на 1,4602 миллисекунды короче полных 24 часов. До этого рекорд был зафиксирован в 2005 году, но за последние 12 месяцев он был побит 28 раз.

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