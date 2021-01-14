Ученые подтвердили, что 2021 год будет короче из-за ускорения вращения Земли

Наступивший 2021 год по предварительному прогнозу будет короче 2020-го в связи с ускорением вращения Земли. Об этом сообщили во Всероссийском НИИ физико-технических и радиотехнических измерений, в котором есть государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли.

Ранее появилась информация, что в настоящее время Земля вращается в самом быстром темпе за последние 50 лет. В течение десятилетий нашей планете требовалось немногим больше 24 часов, чтобы завершить вращение. Но с 2020 года сложилась другая ситуация.

«По предварительному прогнозу – да, короче, но лишь при условии сохранения нынешних показателей ускорения вращения Земли», - сказали РИА Новости в институте.

Ранее сообщалось, что 19 июля 2020 года был на 1,4602 миллисекунды короче полных 24 часов. До этого рекорд был зафиксирован в 2005 году, но за последние 12 месяцев он был побит 28 раз.