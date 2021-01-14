Разведка США предупредила об угрозах инаугурации Байдена

Со стороны вооруженных группировок, а также расистов-экстремистов в день инаугурации Джо Байдена могут произойти провокации. Об этом сообщили сотрудники разведки США, пишет газета New York Times.

Инаугурация избранного президента США запланирована на 20 января. Ранее Дональд Трамп на две недели - с 11 по 24 января - ввел в Вашингтоне режим ЧС.

В четверг, 14 ноября, Палата представителей США объявила действующему американскому лидеру импичмент. Его считают виновным в штурме Капитолия, который произошел в день утверждения итогов выборов.