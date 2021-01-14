На следующей неделе в Москву придет потепление

На следующей неделе в Москве ожидается потепление. Уже в понедельник дневные температуры составят минус 10-15 градусов, во вторник - минус 7 – 10 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в последующие дни потепление в столице продолжится, но холодная погода сохранится.

«В понедельник потеплеет, но это потепление будет на фоне очень холодных предшествующих дней. Погода будет холодной. Но после сильного похолодания всегда наступает потепление. В этом смысле потепление произойдет», - пояснил ТАСС Вильфанд.

В предстоящие выходные в столице будет холодно: в субботу ожидается минус 13-15 градусов, в воскресенье – минус 15-20 градусов, добавил ученый.

Ранее синоптики предупредили, что жителей Москвы и Подмосковья к концу недели ждут погодные испытания. Морозы будут усиливаться, а в четверг придут снегопады, метели и заносы на дорогах.