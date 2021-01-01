Ушел из жизни рэпер MF Doom
Причины смерти исполнителя не уточняются.
© Фото: mfdoom instagram
Рэп-исполнитель из Великобритании Дэниел Думилей, выступавший под псевдонимом MF Doom и известный постоянным ношением маски, скончался в возрасте 49 лет. Исполнитель ушел из жизни еще в конце октября, однако известно об этом стало только сейчас.
«Мой великий муж… Ушел из жизни 31 октября», – написала супруга Думилея в Instagram вечером 31 декабря.
Пара воспитывала пятерых детей. Причины смерти рэпера не уточняются.