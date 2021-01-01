В стране и мире Ушел из жизни рэпер MF Doom Анна Касаткина Причины смерти исполнителя не уточняются. © Фото: mfdoom instagram Рэп-исполнитель из Великобритании Дэниел Думилей, выступавший под псевдонимом MF Doom и известный постоянным ношением маски, скончался в возрасте 49 лет. Исполнитель ушел из жизни еще в конце октября, однако известно об этом стало только сейчас. «Мой великий муж… Ушел из жизни 31 октября», – написала супруга Думилея в Instagram вечером 31 декабря. Пара воспитывала пятерых детей. Причины смерти рэпера не уточняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика