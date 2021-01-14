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Сенат проголосует по запрету Трампу баллотироваться в президенты в случае одобрения импичмента

Иван Линдеманн
02:51 14.01.2021
Демократы считают главу Белого дома виновным в беспорядках в США, которые произошли в день утверждения итогов выборов.
Сенат проголосует по запрету Трампу баллотироваться в президенты в случае одобрения импичмента
© Фото: Pavlo Gonchar globallookpress
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Если Сенат США утвердит импичмент в отношении Дональда Трампа, то будет поставлен вопрос о запрете ему баллотироваться на пост президента вновь. Об этом сообщил лидер демократов в Верхней палате Конгресса Чак Шумер.

«В Сенате США будет суд по импичменту, будет голосование по осуждению президента за серьезные преступления и проступки и, если президент будет осужден, состоится голосование по запрету ему баллотироваться снова», - сказал он.

Ранее лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что еще не принял решения насчет импичмента президента, который утвердила Палата представителей США. Кроме того, Макконнелл отказался созвать Сенат для рассмотрения данного вопроса до инаугурации Джо Байдена.

Напомним, что демократы считают Трампа виновным в беспорядках в США, которые произошли в день утверждения итогов выборов.

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