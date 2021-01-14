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СМИ: Госдума рассмотрит законопроект об отмене ОГЭ

Тамара Астапенкова
02:38 14.01.2021
По словам председателя комитета ГД по образованию и науке Максима Зайцева, документ планируется внести на рассмотрение уже весной.
СМИ: Госдума рассмотрит законопроект об отмене ОГЭ
© Фото: Виталий Тимкив РИА Новости
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В Госдуме разрабатывают законопроект об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ). Документ планируют внести на рассмотрение депутатам в марте - апреле этого года. Об этом «Известиям» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

«На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние специальные учебные заведения на конкурсной основе. В перспективе же полная отмена ОГЭ», - рассказал Зайцев.

Он уточнил, что следующим шагом может стать отмена ЕГЭ. По мнению депутата, ОГЭ и ЕГЭ оценивают не реальные знания учеников, а навыки, полученные при подготовке к аттестации.

Подготовка к экзаменам больше похожа на «дрессировку», а не на глубокое изучение дисциплины, считает первый зампредседателя комитета ГД по науке и образованию Олег Смолин.

«Основной госэкзамен должен идти по тому же пути, что и единый. Я имею в виду, что школьникам необходимо дать право выбора - сдавать стандартизированный экзамен или традиционный», - уточнил Смолин.

При этом он подчеркнул, что стандартизация плохо сказывается на качестве образования.

В Минпросвещения считают, что сегодняшний формат ОГЭ понятен школьникам, учителям и родителям. Каких-то предпосылок для глобального пересмотра существующего формата на данный момент нет, уточнили в ведомстве.

В Рособрнадзоре также не видят необходимости отмены ОГЭ, считая что из-за этого могут снизиться показатели результатов обучения. В ведомстве считают, что инициатива депутатов не получит поддержки в профессиональном сообществе.

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