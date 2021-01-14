Друг Грачевского подтвердил информацию о смерти артиста
Художественному руководителю детского журнала «Ералаш» был 71 год.
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Актер Владимир Долинский подтвердил телеканалу «Звезда», что Борис Грачевский скончался.
«К сожалению, я подтверждаю. Мне тяжело говорить», - сказал он.
Художественному руководителю детского журнала «Ералаш» был 71 год. Как сообщили в Общественном совете Федерации еврейских общин России, причиной смерти артиста стал коронавирус.
Инфекцией Грачевский заразился 21 декабря 2020 года. Он был госпитализирован и находился в стабильно тяжелом состоянии. Позднее его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В четверг, 14 января, режиссера и сценариста вновь ввели в состояние медикаментозной комы.