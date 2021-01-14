В стране и мире Друг Грачевского подтвердил информацию о смерти артиста Иван Линдеманн Художественному руководителю детского журнала «Ералаш» был 71 год. © Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости Читайте нас на: Актер Владимир Долинский подтвердил телеканалу «Звезда», что Борис Грачевский скончался. «К сожалению, я подтверждаю. Мне тяжело говорить», - сказал он. Художественному руководителю детского журнала «Ералаш» был 71 год. Как сообщили в Общественном совете Федерации еврейских общин России, причиной смерти артиста стал коронавирус. Инфекцией Грачевский заразился 21 декабря 2020 года. Он был госпитализирован и находился в стабильно тяжелом состоянии. Позднее его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В четверг, 14 января, режиссера и сценариста вновь ввели в состояние медикаментозной комы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика