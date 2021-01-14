В стране и мире «Я с 68-го года Борю знаю»: Садальский рассказал о последних днях Грачевского Тамара Астапенкова Борис Грачевский умер на 72 году жизни из-за коронавируса. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress Читайте нас на: Актер Станислав Садальский признался телеканалу «Звезда», что невозможно поверить в смерть Бориса Грачевского. «Боря и смерть для меня вещи несовместимые. Мы только с ним разговаривали, он прислал мне смеющиеся фотографии, где он в кислородной маске», - рассказал Садальский. По словам актера, Борис Грачевский строил планы, собирался снимать очередной выпуск киножурнала «Ералаш». «И говорит, ты рекордсмен, больше всех снимался в “Ералаше”, больше тебя никто не снимался. И это просто несовместимо и не понятно.... Я с 68-го года Борю знаю… И это просто какая-то злая шутка… Это невозможно осознать и невозможно комментировать», - сказал Станислав Садальский. О смерти режиссера «Ералаша» Бориса Грачевского стало известно вечером 14 января. Трагическую новость сообщила его супруга, Екатерина Белоцерковская. В конце декабря Грачевский был госпитализирован с коронавирусом и находился в тяжелом состоянии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика