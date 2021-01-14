В стране и мире «Я не знаю тебя без улыбки»: Кудрявцева рассказала о Борисе Грачевском Иван Линдеманн Режиссера и сценариста не стало в четверг, 14 ноября. Ему был 71 год. © Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress Читайте нас на: Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала смерть Бориса Грачевского. В своем Instagram она опубликовала фото художественного руководителя «Ералаша». «Господи , как же так. Я не знаю тебя без улыбки . Всегда в хорошем настроении, добрый, внимательный . Что же это такое, да что же это происходит... Боря, дорогой , ты подарил столько улыбок и тепла людям , пусть тебе там будет тепло», - написала она. Бориса Грачевского не стало в четверг, 14 ноября. Причиной смерти стал коронавирус. Режиссеру и сценаристу был 71 год. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика