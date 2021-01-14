Въезжающим во Францию туристам придется соблюдать недельную самоизоляцию

Власти Франции приняли решение ужесточить ограничения в связи с ситуацией с коронавирусом. Так, с 16 января комендантский час в стране будет действовать с 18:00, а не с 20:00. О введении новых правил рассказал французский премьер-министр Жан Кастекс, передает BFMTV.

«На всей территории страны комендантский час будет действовать с 18:00 начиная с субботы», - заявил он во время пресс-конференции.

По словам главы кабмина, мера будет сохранена в течение как минимум 15 дней. Магазины в стране будут закрываться также с 18:00.

Помимо этого, Франция ужесточает правила въезда в страну и усиливает контроль на границах. В частности, прибывающим туристам будет нужно иметь на руках отрицательный тест на COVID-19, а после въезда на территорию государства - соблюдать самоизоляцию на протяжении семи дней. После этого необходимо будет повторно сдать тест.