Пентагон запретил инвесторам из США сотрудничать с девятью компаниями из КНР

Власти США включили в санкционный список девять китайских компаний, среди которых производитель смартфона Xiaomi и корпорация Comac. Об этом сообщает Пентагон. Отныне американским инвесторам запрещено вести дела с внесенными в черный список компаниями из КНР, а свои активы оттуда они должны вывести до 11 ноября 2021 года.

«Наше ведомство преисполнено решимости обращать внимание на стратегию КНР по слиянию военных и гражданских объектов и противостоять ей», - говорится в заявлении Минобороны США, которое публикует Reuters.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп запретил американцам покупать ценные бумаги компаний, которые связаны с армией КНР. По его мнению, китайские власти аккумулируют средства иностранных инвесторов для развития собственного военно-промышленного комплекса.