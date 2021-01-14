Twitter объяснил блокировку аккаунта вакцины «Спутник V»
Социальная сеть Twitter объяснила временную блокировку аккаунта вакцины «Спутник V» возможной попыткой несанкционированного доступа с территории Соединенных Штатов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на разблокированной странице российского препарата.
Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что аккаунт «Спутника V» был заблокирован по неизвестным причинам. Вскоре стало известно о разблокировке страницы.
Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ. Вакцина успешно прошла все необходимые испытания и в настоящий момент используется как в России, так и за ее пределами для борьбы с распространением COVID-19.