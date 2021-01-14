В стране и мире Коронавирус Twitter объяснил блокировку аккаунта вакцины «Спутник V» Роман Захаров В социальной сети утверждают, что страницу препарата пытались взломать. © Фото: Evgeny Sinitsyn, Xinhua, Globallookpress Читайте нас на: Социальная сеть Twitter объяснила временную блокировку аккаунта вакцины «Спутник V» возможной попыткой несанкционированного доступа с территории Соединенных Штатов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на разблокированной странице российского препарата. Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что аккаунт «Спутника V» был заблокирован по неизвестным причинам. Вскоре стало известно о разблокировке страницы. Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ. Вакцина успешно прошла все необходимые испытания и в настоящий момент используется как в России, так и за ее пределами для борьбы с распространением COVID-19. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика