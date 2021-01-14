Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп опубликовал обращение к нации на фоне протестов

Иван Линдеманн
02:23 14.01.2021
Президент США снова осудил насилие и призвал конфликтующие стороны к перемирию.
Трамп опубликовал обращение к нации на фоне протестов
© Фото: Shawn Thew Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Дональд Трамп на фоне протестов выступил с обращением к нации. Видеозапись опубликована на странице Белого дома в Twiiter.

Президент США снова осудил насилие и призвал конфликтующие стороны к перемирию.

«Насилие толпы противоречит всему, во что я верю, и всему, что отстаивает наше движение», - подчеркнул Трамп.

Кроме того, действующий американский лидер отметил, что в настоящее время важно сосредоточиться на интересах всей страны.

«Ни один из моих истинных сторонников не может поддерживать политическое насилие, ни один из настоящих моих сторонников не может обижать своих сограждан. Если вы делаете что-либо подобное, вы не поддерживаете наше движение, вы атакуете его и атакуете нашу страну», - заявил глава Белого дома.

Также президент США распорядился, чтобы федеральные органы использовали все ресурсы для поддержания порядка.

«Секретная служба США проинформировала меня о потенциальных угрозах», - уточнил Трамп.

Ранее Палата представителей США объявила импичмент президенту. Чтобы отстранить Трампа от должности до окончания его срока, нужно одобрение Сената.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:38 В стране и мире
Видео
В состоянии войны: что происходит в Вашингтоне в ожидании новых протестов
22:50 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры новых протестов возле Капитолия
17:20 В стране и мире
В США начались дебаты по импичменту Трампу
16:10 В стране и мире
Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в Буйнакске
15:21 Армия
Видео
Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность ВС РФ
Популярное
Популярное
«Футуристический робот»: немецкое СМИ высоко оценило российскую БМПТ «Терминатор»
Видео
Попытка украинца прорваться в Крым на внедорожнике попала на видео
Астрономы обнаружили новую суперземлю в два раза старше нашей планеты
Видео
Ребенок и три женщины чуть не разбились в падающем лифте в новостройке в Красноярске
Видео
Брюса Уиллиса выставили из аптеки из-за отсутствия маски
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.