Трамп опубликовал обращение к нации на фоне протестов

Дональд Трамп на фоне протестов выступил с обращением к нации. Видеозапись опубликована на странице Белого дома в Twiiter.

Президент США снова осудил насилие и призвал конфликтующие стороны к перемирию.

«Насилие толпы противоречит всему, во что я верю, и всему, что отстаивает наше движение», - подчеркнул Трамп.

Кроме того, действующий американский лидер отметил, что в настоящее время важно сосредоточиться на интересах всей страны.

«Ни один из моих истинных сторонников не может поддерживать политическое насилие, ни один из настоящих моих сторонников не может обижать своих сограждан. Если вы делаете что-либо подобное, вы не поддерживаете наше движение, вы атакуете его и атакуете нашу страну», - заявил глава Белого дома.

Также президент США распорядился, чтобы федеральные органы использовали все ресурсы для поддержания порядка.

«Секретная служба США проинформировала меня о потенциальных угрозах», - уточнил Трамп.

Ранее Палата представителей США объявила импичмент президенту. Чтобы отстранить Трампа от должности до окончания его срока, нужно одобрение Сената.