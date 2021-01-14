Дерево вместо парты: «ловец» Сети из омской деревни не дождался Интернета

Студент-блогер Алексей Дудоладов из омской деревни, который был вынужден лазить на дерево, чтобы «поймать» связь, необходимую для дистанционного обучения, так и не дождался Интернета в своем населенном пункте. Слава настигла молодого человека после того, как он попал в эфиры федеральных телеканалов.

«Министерство ссылается на то, что нерентабельно ставить вышку, так как она не окупится. Но у меня такой вопрос: "Мы в первую очередь думаем о прибыли или о гражданах в нашем государстве. Почему все делается только для прибыли?"», - недоумевает Алексей.

У чиновников своя правда и они решили доказать ее наглядно. Для этого в деревню с планшетом направился заместитель министра связи Омской области Максим Сушков и через онлайн звонок связался со своим начальником. Алексея пригласили в наблюдатели.