В Палате представителей США предложили инициировать импичмент Байдену

Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин намерена поднять вопрос об импичменте демократу Джо Байдену на следующий день после его вступления в должность президента США. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

В сообщении Марджори Тейлор Грин отметила, что американские граждане должны убедиться, что лидеры страны «привлекаются к ответственности».

Ранее Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент действующему президенту. Республиканца Дональда Трампа сочли виновным в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Капитолии, которые в день утверждения итогов выборов устроили сторонники главы Белого дома. В резолюции сказано, что действия американского лидера подпадают под конституционную формулировку «тяжкие преступления и проступки».