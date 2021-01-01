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В Страсбурге хулиганы сожгли десятки автомобилей на Новый год

Роман Захаров
04:22 01.01.2021
Массовые нарушения порядка произошли, несмотря на действующий в городе комендантский час.
В Страсбурге хулиганы сожгли десятки автомобилей на Новый год
© Фото: pinterest

Около трех десятков автомобилей сгорели во французском Страсбурге во время беспорядков, устроенных хулиганами в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Figaro со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.

«Но ситуация остается менее напряженной, чем год назад», - подчеркнул собеседник издания.

В материале отмечается, что массовые нарушения правопорядка произошли, несмотря на действующий в городе комендантский час.

В Страсбурге, где, кстати, располагается штаб-квартира Европарламента, уже на протяжении нескольких лет во время новогодних праздников происходят массовые беспорядки, поджоги машин и столкновения с полицией. В этом году, невзирая на запрет о продаже пиротехники, с наступлением вечера в городе начали раздаваться многочисленные взрывы петард. Нескольких нарушителей порядка правоохранителям удалось задержать.

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