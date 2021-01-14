Теплоход сел на мель под Астраханью

Теплоход «Композитор Гасанов», который следовал из Астрахани в Иран, сел на мель на 156-ом километре Волго-Каспийского морского судоходного канала в Астраханской области. На борту судна находятся 16 членов экипажа.

«Поступило сообщение о том, что в северной части Каспийского моря, на 156 километре, сел на мель теплоход "Композитор Гасанов". Порт приписки - порт Астрахань, РФ. Судовой экипаж - 16 человек, пострадавших нет», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС по региону.

На борту сформирован запас продуктов и воды, которого экипажу хватит на две недели. Спасатели не зафиксировали повреждений корпуса теплохода. О возможном разливе топлива в акваторию тоже не сообщается. Судно следовало из областного порта Оля в порт Энзели республики Иран.