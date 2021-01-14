Twitter разблокировал аккаунт вакцины «Спутник V»
Ранее аккаунт российского препарата был заблокирован по неизвестным причинам.
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Twitter разблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V». Об этом говорится в сообщении социальной сети.
Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что аккаунт российского препарата был заблокирован по неизвестным причинам.
Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ.