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Цена справедливости: в Уфе осудили убившего педофила мужчину

Денис Шурыгин
21:37 14.01.2021
Своей вины в произошедшем осужденный Владимир Санкин не признал и сказал, что ни о чем не сожалеет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Уфе вынесен приговор по резонансному уголовному делу, за ходом которого следила вся страна. Суд определил наказание мужчине, до смерти избившему педофила-рецидивиста, в преступном досье которого - даже насилие над собственным сыном. С одной стороны, подсудимый пытался предотвратить новое преступление, о помощи просил ребенок, но с другой - он свершил самосуд, причем, с пугающей жестокостью. Своих родных Владимир Санкин теперь увидит не скоро. В колонии строгого режима свидания разрешены не чаще, чем раз в четыре месяца.

На суде Владимир вел себя спокойно и с готовностью протягивал руки для наручников. О своем поступке он не жалеет. Вины так и не признал, но Калининский суд Уфы поставил точку в самом громком судебном процессе минувшего года.

«Признать Санкина Владимира виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 111 УК РФ. Назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - зачитал приговор судья.

Картина расправы над педофилом выглядит жутко, но все меняется, когда узнаешь, что стало причиной конфликта. На счету Владимира Зайцева несколько судимостей - одна из них за изнасилование собственного сына в 2007 году. Рецидивист находился под административным надзором, но сумел заманить в дом двух подростков - 10 и 13 лет. Требовал снять одежду, угрожал. Одному ребенку удалось выбежать на улицу и попросить о помощи, Санкин не прошел мимо.

«В ходе конфликта подсудимый нанес потерпевшему множественные удары руками, ногами, а также штакетником по голове и другим частям тела. При этом длительное время удерживал его на улице в лежачем положении на снегу», - рассказал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

Зайцев умер в машине скорой помощи, но причиной смерти стали не переломанные ребра, ушибы и ссадины - Санкин так долго держал его на снегу, что он просто замерз. Общее переохлаждение организма - так напишут судмедэксперты. Есть и другие аргументы не в пользу осужденного. Он был в состоянии алкогольного опьянения, что является отягчающим обстоятельством, да и драка произошла на улице, а не в квартире Зайцева, значит прямой угрозы подросткам уже не было.

Санкин в итоге оказался под арестом. Простой автомеханик, не судим, написал явку с повинной, он даже расходы на похороны оплатил - жена погибшего отказалась от такого родственника.

«Нет, он не жалеет, он говорит, также поступил бы, хоть ему и 8 лет дали, но он также поступил бы. И правильно бы сделал. Я горжусь своим сыном, пусть хоть что говорят, своему сыну я сказала, что он правильно сделал», - призналась мать осужденного Галина Санкина.

В судебной практике, кстати, уже были примеры, когда пересматривали приговоры убийцам насильников и педофилов. Четыре года назад суд Новосибирска и вовсе освободил из заключения Виктора Ганчара. Мужчина несколько раз ударил пьяного незнакомца, который пытался ворваться в квартиру и хватал за руку его малолетнюю дочь. Удар оказался смертельным, но убийство в итоге признали неумышленным.

«Речь идет об убийстве и не важно, кого убили. Убили человека. С точки зрения общественного мнения, его можно называть нелюдью. И люди могут возмущаться, но это не означает, что если кто-то мне сказал, ты знаешь, там в соседнем дворе есть человек, который промышляет педофилией, это не значит, что я должен повестись на какие-то эмоции, побежать и совершить какие-то преступные действия, потому что кто-то что-то сказал», - заключил адвокат, доктор юридических наук Анатолий Кучерена.

Суд учел время нахождения Санкина под стражей и домашним арестом. Это время будет вычтено из тюремного срока. Кроме того, у адвокатов есть право на апелляцию, которую они наверняка подадут в ближайшее время.

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