Берлускони прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони заверил, что его здоровье не вызывает опасений у медиков.

«Спешу всех успокоить, с моим здоровьем все в порядке. Госпитализация нужна лишь для проведения рутинных проверок, которые продиктованы соображениями предосторожности моих лечащих врачей», - написал он на своей странице в Facebook.

Экс-глава кабмина также сообщил, что он продолжает работать и находится в постоянном контакте со своими сотрудниками.

Ранее итальянские СМИ, ссылаясь на лечащего врача политика, сообщили, что 84-летний Сильвио Берлускони попал в больницу в Монако из-за проблем с сердцем.