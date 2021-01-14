В РФПИ сообщили о блокировке аккаунта вакцины «Спутник V» в Twitter

Аккаунт разработанной центром Гамалеи при содействии Минобороны РФ российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Twitter был заблокирован. Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Аккаунт Sputnik V заблокирован», - информирует фонд на своем канале в Telegram.

В настоящий момент сотрудники РФПИ занимаются выяснением причин блокировки аккаунта.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» способна обеспечить защиту от COVID-19 на два года. При этом он добавил, что гарантия того, что привитый данным препаратом человек не заразится коронавирусом составляет 96%. Если заражение все же произойдет, то, по словам специалиста, болезнь будет протекать в гораздо более легкой форме.