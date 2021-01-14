Трудности переезда: как Трамп готовится к завершению президентских полномочий

Дональд Трамп стал первым в истории президентом, который дважды подвергся процедуре импичмента. Причем во второй раз избежать досрочного отстранения от должности ему вряд ли удастся. Палата представителей «За» уже проголосовала. Теперь дело за Сенатом, именно он должен одобрить решение. От того, случится это или нет, зависит, сможет ли Трамп вернуться в Белый дом.

На новости об объявленном ему импичменте действующий президент США толком не отреагировал. В этом, впрочем, нет ничего удивительного: Трамп и его администрация сейчас занимаются тем, что готовятся покинуть Белый дом. При этом шансы на то, что они вернутся сюда в 2024 году, тают с каждым днем.

Голосование, которое состоялось накануне в Конгрессе, это лишь объявление импичмента, но еще не отрешение от власти. И с показательной отставкой демократы вряд ли успеют: в политической истории Америки самый маленький срок процесса отстранения президента от выполнения должностных обязанностей составлял 21 день. А здесь в запасе лишь сутки - 19 января, 20 января ядерную кнопку и ключи от Белого дома уже официально вручат Байдену.

Репортеры NBC разместили в Сети фото, на которых запечатлено, как в Белый дом на нескольких грузовиках завозили новые коробки для вещей. Вывозить Трамп и его администрация будут не только личные вещи и документы, но и подарки, которые были получены за время работы.

Что точно не сможет забрать Дональд Трамп из Белого Дома - это пароли от Twitter, Facebook и Youtube. На данных платформах он был заблокирован и, вероятно, навсегда.

В американском эфире и прессе комики обсуждают не только голосование, но и уже строят перспективы для Трампа. Одни гадают о карьерных возможностях: намекают, что Мелания могла бы даже вернуться в модели, других волнует житейский вопрос о том, куда поедет жить Трамп после ухода с поста. По источникам, помощники срочно ищут для Дональда и Мелании роскошные дома в Палм-Бич во Флориде.

Газета New York Times узнала о планах Deutsche Bank простить Трампу один из долгов - 340 миллионов. Немецкий банк 20 лет работает с действующим американским лидером, но теперь, когда репутация его пошатнулась, даже такой бизнес-партнер решил отвернуться от него и списать кредит. Самыми преданными пока остаются его гольф-друзья.

«Поскольку он не будет президентом уже в этом месяце, мы хотели бы построить с ним площадки для игры в гольф по всему миру», - рассказал партнер Trump Organization в ОАЭ Хуссейн Сажвани.

Какую-то часть имущества из-за долгов Трампу все же придется пустить с молотка. На аукцион уже выставили его Феррари. А сам Трамп, по словам его помощников, может уже в феврале отправиться в гастроли по стране - читать за солидные деньги лекции о политике и бизнесе. Неясной остается лишь судьба сотрудников аппарата Белого Дома.

А Байден тем временем готовится к переезду в Белый дом. На торжественной церемонии исполнять гимн будет Леди Гага, а ведущим станет Том Хэнкс. Также уже сейчас начата подготовка к уборке в Белом Доме. Офис выложил 44 тысячи долларов на глубокую чистку ковров.

Готовятся к 20 января и на Капитолийском холме. На место вернулась трибуна спикера Нэнси Пелоси, которую украл один из напавших на американский парламент. Решают как быть и с квартирующими прямо в коридорах сотнями нацгвардейцев. Простые американцы, увидев фото армейцев вповалку стерегущих Капитолий, расчувствовались и стали собирать деньги. Командование уже объяснилось: солдаты не голодают, жить есть где, а 20 января церемония пройдет по плану.