Спикер Госдумы Володин привился от COVID-19

Спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин сообщил о своей вакцинации от новой коронавирусной инфекции. С его слов, прививку он перенес хорошо, а количество депутатов, желающих обезопасить себя от COVID-19 постоянно растет.

«Если говорить об ощущениях и как прошло, могу сказать, что перенес легко, то есть у меня не было никаких сопутствующих ощущений, которые бы, допустим, как-то меня разочаровали. А по-другому нельзя, мы в Думе обязаны общаться в ходе заседания, обсуждения вопросов, потом поездки к избирателям, встречи с избирателями», - сообщил Володин в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин призвал подготовить всю необходимую инфраструктуру для начала массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции со следующей недели. В регионы уже отправили более 600 тысяч доз вакцины и обещают наращивать поставки. Кроме того, глава государства призвал купировать все возможные риски, связанные с распространением COVID-19, в том числе новых штаммов инфекции.

Прививать россиян будут отечественной вакциной «Спутник V». Лекарство является совместной разработкой ученых из научного центра имени Гамалеи и специалистов Минобороны России. Вакцина прошла все необходимые испытания и продемонстрировала высокую безопасность и эффективность.